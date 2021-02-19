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即市新聞

19/02/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》ｃ浪下跌會如何發展？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為８１﹒２５％和
４７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向好。昨天（１８日）筆者表示，港股ｃ浪正在運行中的可能性
高達七成；這雖然只是一個估計，卻是經過全方位觀察後，配合個人經驗所得的推算結果，並非
信口開河。若今天（１９日）和下周一（２２日）大市的下跌動力增大，上述可能性便會上升。
昨早大市從高位掉頭回挫後，走勢上符合新跌浪展開後初期的要求；投資者現應觀察的，為「一
浪低於一浪」的局勢能否維持下去。
　　當指數升越前跌浪底時，我們便應立即停止造淡圖利，待指數跌回其下時，才再度入市行動
。不過，若見連前升浪頂亦被升越，我們更應轉為候低造好，以於早前「一浪低於一浪」運行時
所見的最低位作為最後止蝕位。須預先提醒大家的，為ｃ浪可被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－
ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，上述回升的市況很可能是ｃ－ｉｉ浪分彈，目標最高可位於ｃ－ｉ浪
起點前，足以侵蝕淡友的絕大部分利潤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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