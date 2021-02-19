《窩輪匯智－劉嘉輝》港交所業績前輪證部署策略

《窩輪匯智》上星期提到黃金市場及其相關產品，建議大家在資金帶動的金市行情之中，部

署上宜重攻守兼備，嚴控注碼及風險，以防資金來去如風所帶來的波動。言猶在耳，本周港股走

勢亦相當波動，恆指一度升破３１０００點見兩年多新高後，周四（１８日）、五（１９日）兩

日分別一度急回近５００點，下試３００００點大關，最終力挽狂瀾收報３０６４４點。

在大幅波動的市況當中，反映市場波動性預期的恆指波幅指數亦由低位回升，本周一度高見

２４％的位置，較假期前仍在２０％的樓下顯著回升。指數以外，個股的引伸波幅情況就更為波

動，特別是一些近日不停破頂的股份，如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、比亞迪

（０１２１１），相關窩輪的引伸波幅表現反覆。

部署後市表現，投資者欲以窩輪作入場須注意引伸波幅走勢，選擇行使價較貼價及年期較長

之選有助減低引伸波幅對輪證價格的影響。而欲作對沖或看淡後市行情，引伸波幅假如隨市場急

跌而帶動上升的話，將有利認沽證表現，升幅或有機會較預期為高。

至於個股的部署上，因應市場波動，若讀者仍持有一些已經深入價內的產品，或可考慮換馬

至較輕微價外之選，以鎖定利潤並以較少資金繼續坐倉。另一方面，若持有的是正股又擔心後市

仍有下試風險，則不妨以適量認沽證作對沖，以小注作買「保險」的準備。

下周除了是期指結算，亦將迎來港交所（００３８８）的業績日（２４日），投資者欲於業

績前部署好倉，可參考相關認購證，行使價６０８﹒８８元，２０２１年７月到期，實際槓桿

５﹒５倍。更多輪證資訊，可上匯豐輪證網站

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《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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