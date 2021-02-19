《缸邊隨筆－石鏡泉》政治息

《缸邊隨筆》我們講息，一般是從經濟角度講。經濟好，要加息；經濟差，要減息。通脹升

，要加息；通脹跌，要減息。但如從今時環球央行的政治角度講息則是：經濟好，經濟差，有通

脹，無通脹，都一樣，不准加息。



美國的通脹其實已不低，亦將會更更不低。



（１）美國樓價已漲



如樓價升逾１０％，能叫無通脹？



（２）美國食品價將升



Ｋｒａｆｔ Ｈｅｉｎｚ， Ｃｏｎａｇｒａ等食品及生活醫療品廠公布會加價，因為農產

品及原料價上漲。



（３）油及大宗商品價上升



市場普遍認為通脹將升，但美聯儲局會加息嗎？



１月２７日的美聯儲局議息會的內容於昨日公布，美聯儲局怎看當前這個局勢？



美聯儲局開會時，正值ＧａｍｅＳｔｏｐ（ＧＭＥ﹒ＵＳ）股價被夾至高位。



美聯儲局的聲明中，只講：



“Ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ﹐ ｍｅａｓｕｒｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｅｑｕｉｔｙ

ｒｉｓｋ ｐｒｅｍｉｕｍ ｄｅｃｌｉｎｅｄ ｆｕｒｔｈｅｒ﹐ ｒｅｔｕｒｎｉｎｇ

ｔｏ ｐｒｅ－ｐａｎｄｅｍｉｃ ｌｅｖｅｌｓ﹒＂



“Ｔｈｅ ｓｔａｆｆ ａｓｓｅｓｓｅｄ ａｓｓｅｔ ｖａｌｕａｔｉｏｎ

ｐｒｅｓｓｕｒｅｓ ａｓ ｅｌｅｖａｔｅｄ﹒＂



簡單講，美聯儲局不理這些小微泡沫，美聯儲局的議息會紀要大致是：



美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）的成員在此次會議上重申，美聯儲局將在未來很長一

段時間內保持寬鬆的貨幣政策不變。隨著美國經濟繼續擺脫新冠肺炎疫情的影響，聯邦公開市場

委員會在１月會議上決定維持政策不變，也就是將基準短期借款利率維持在接近於零的水平，並

維持每月最低１２００億美元的資產購買規模。



紀要稱，新冠肺炎大流行和為遏制其蔓延而採取的措施繼續影響著美國和外國的經濟活動。

在１月２６日至２７日會議時獲得的信息表明，美國實際ＧＤＰ在２０２０年第四季度繼續增長

，但其速度明顯慢於第三季度的快速增長，而實際ＧＤＰ水平尚未恢復到疫情爆發以前的水平。



而重點則是：



「與會者指出，經濟狀況目前遠未達到委員會的長期目標，在這些目標實現之前，政策立場

需要保持寬鬆。因此，所有與會者都支持維持委員會當前的設定，以及基於結果的聯邦基金利率

和資產購買步伐指導。」



＊美聯儲不理資產泡沫＊



看明白？即是就算通脹升，資產價格有泡沫，美聯儲局都不理，他們只理甚麼？



「就縮減購債規模而言，現在還為時過早。我們剛剛創建了指南。」鮑威爾在會後的新聞發

布會上說：「我們說，我們希望看到我們的目標取得實質性的進一步進展，然後再修改我們的資

產購買指引。」



而這個指南、目標，就是全民就業（Ｆｕｌｌ Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ）。這個目標，在市

場看來是：Ｄａｎｃｉｎｇ ｉｎ ｔｈｅ ｍｏｏｎ﹒可以嗎？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

