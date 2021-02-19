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19/02/2021 15:16

【二胎概念】東北地區研全面放開生育政策，奶粉商股價刺激料短暫

　　《經濟通通訊社記者吳藹林１９日報道》中國衛建委發布對人大代表建議的回覆，表示東北
地區可研究全面放開生育政策，以解決當地人口減少的問題，消息提振奶粉、育兒產品公司等公
司股價，乳業股澳優（０１７１７）早市升近５％，好孩子（０１０８６）及錦欣生殖
（０１９５１）各升逾５％。不過，有分析認為，按往績看，即使上述政策落實，結果亦未必符
合預期，相信對相關公司股價的刺激作用只屬短暫。

＊國信楊曉琴：政策理論上利好平價奶粉公司＊

　　國家衛健委回覆稱，東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全
面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；
做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件；評估政策變動
的社會風險等等。在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。
　　國信證劵研究部楊曉琴對《經濟通通訊社》表示，中國開放二胎政策已有一段時間，但出生
率未見有明顯上升，因此即使上述政策落實亦未必對奶粉商的銷售有利。奶粉商的奶源多在東北
、內蒙等地，但不代表刻意發展在東北的銷售點，以中國飛鶴（０６１８６）為例，該公司多發
展高端和超高端產品，因此會著重經濟較好的二、三線城市市場。她認為，政策憧憬理論上應對
提供較平價產品的公司，如雅士利國際（０１２３０）有利。

＊安里黃偉康：短線刺激，澳優上望１３﹒７元＊

　　安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，奶粉商股價的上揚未必全因政策憧憬
提振，而是整個內需板塊均受捧。城市人學歷高，對生育不太積極，在東北地區研究全面放開生
育政策，可能僅是用於抵銷城市的出生率倒退，因此對相關公司的刺激是短線多於長線，市場亦
只是尋找上落波幅較大的股份炒作，澳優料可上望１３﹒７元，育兒用品股好孩子或會回落至１
﹒１５元，其後反彈至１﹒３元，投資者可在該水平沽出。

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