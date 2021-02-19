《專家之言－麥嘉嘉》恒生指數將迎來重大改革，留意潛在染藍新貴

《專家之言》新年進步，祝各位讀者新一年身體健康，萬事如意！

美國公布的最新第四季實際ＧＤＰ季節調整同比初值－２﹒５％，跌幅較第三季小幅收窄

０﹒３個百分點，「復甦」驟然放緩，符合市場預期。２０２０年美國實際ＧＤＰ全年下降

３﹒５％，疫情衝擊下創戰後美國最差紀錄；正式成為美國財長的前美聯儲主席耶倫，在其的一

封公開信中稱美國經濟為貧富分化日益嚴重的「Ｋ型經濟」，而第四季美國實際ＧＤＰ結構也呈

現出這種跡象。我們認為，美國未來經濟恢復的走勢仍然取決於疫苗接種的進程、以及財政補貼

的落地時點。



＊７家醫保業股票有機會染藍＊



本港方面，２月２６日恆生指數將發布２０２０年第四季度指數檢討結果，結果將會於

２０２１年３月１５日生效。恆生指數將迎重大改革，本月底公布優化指數諮詢結果，建議包括

：大降金融股比重，及增加覆蓋醫療保健、科技、消費股；大幅增加成分股數目，由目前５２隻

大幅增至６５至８０隻，即新增２８隻潛力新貴。建議會在１年內分階段落實，估計５月首階段

，只會納入５至１０隻最重磅新貴股。

其中，醫療保健行業股份數目，指數公司預計將由目前３家公司，增至１０家公司，以令覆

蓋率由２９﹒３％大幅提升至７８﹒３％水平。換言之，將有７家醫保業股票有機會染藍。潛在

新貴可能包括阿里健康（００２４１）、平安好醫生（０１８３３）、京東健康（０６６１８）

、藥明康德（０２３５９）、藥明生物（０２２６９），百濟神州（０６１６０）等。



＊京東集團市場憧憬有望染藍＊



內地大型電商之一的京東集團－Ｗ（０９６１８）反覆向好，市場憧憬公司有望染藍，加上

分拆概念，京東旗下京東物流計劃尋求估值達４００億美元上市，集資額可能高達４０億美元，

可望進一步提升京東整體的估值，前景值得留意。

黑馬之選，思摩爾（０６９６９）、海底撈（０６８６２）及農夫山泉（０９６３３）等大

型半新股，短線股價升幅較高，要視乎相對審慎的顧問委員會取態，故難料勝算，只能視為黑馬

之選。

此外，恆指改制快迅納入大型半新股，將有助中資科技獨角獸來港上市，以及中概股回歸，

成為推動港交所（００３８８）股價再創新高的動力。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

