【企業盈警】利福國際（０１２１２）料去年溢利跌九成三

《經濟通通訊社１９日專訊》利福國際（０１２１２）發盈警，預期２０２０年年度將錄得

公司擁有人應佔溢利約１﹒３８億元，較２０１９年錄得的１８﹒９１億元下跌９３％。

集團指，利潤按年大幅下跌主要由於新冠疫情及相關防疫措施對百貨店營業時間及客流量造

成嚴重不利影響，導致銷售和收益大幅下降；及預期錄得的利息及投資收益將較２０１９年錄得

約７﹒４億元大幅減少。

該公司年度業績預期３月２日公布。（ｐｌ）

