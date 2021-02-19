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即市新聞

19/02/2021 13:35

恒指午後跌幅略收窄，現跌１６４點報３０４３１點，科指跌近２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股三大指數全線向下，Ａ股今早亦下跌，港股低開１１
１點報３０４８３點，隨後走勢偏軟，油股與重磅股齊齊下挫，恆指早段低見３００９９點後反
彈，守住三萬關。早市恆指收報３０３３５點，跌２５９點或跌０﹒８５％，主板成交１３４４
﹒２３億元。
　　午後油股跌幅有所減少，而電訊股斜坡表現越發強勢，現由中移動（００９４１）和中聯通
（００７６２）齊齊領跑大市，雙雙升約半成，港股跌幅略為收窄，現時報３０４３１點，跌１
６４點或跌０﹒５４％，主板成交１５４６﹒４８億元。國企指數報１２００６點，跌３５點或
跌０﹒２９％。恆生科技指數報１０３９９點，跌１９２點或跌１﹒８１％，跌幅有所收窄。
　　Ａ股兩市則個別發展，上證綜合指數報３６７７點，升２點或升０﹒０７％，成交３４８２
﹒５５億元人民幣。深證成份指數報１５７３０點，跌３６點或跌０﹒２３％，成交４０５５﹒
２８億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌２﹒３７％，報４５﹒３元；騰訊（００７００）跌１
﹒１４％，報７３９元；建行（００９３９）跌０﹒９６％，報６﹒１７元；港交所（００３８
８）跌０﹒７１％，報５６１﹒５元；友邦（０１２９９）跌０﹒３９％，報１０１元；中移動
（００９４１）升５﹒２５％，報５３﹒１５元。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　（００１７５）　　２８﹒５５元　　　跌２﹒８９％
　　中海油（００８８３）　　　９﹒８３元　　　跌２﹒８７％
　　中石化（００３８６）　　　４﹒２２元　　　跌２﹒７６％
　　小米　（０１８１０）　　２８﹒１５元　　　跌２﹒２６％
　　匯控　（００００５）　　４５﹒３０元　　　跌２﹒３７％

　　舜宇　（０２３８２）　２２１﹒８０元　　　跌２﹒１２％
　　銀娛　（０００２７）　　６６﹒９５元　　　跌１﹒９８％
　　阿里　（０９９８８）　２５５﹒６０元　　　跌１﹒８４％
　　金沙　（０１９２８）　　３５﹒４０元　　　跌１﹒６７％
　　創科　（００６６９）　１２６﹒６０元　　　跌１﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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