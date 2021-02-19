【企業盈喜】豐城控股料去年溢利及全面收益總額增加逾５０％

《經濟通通訊社１９日專訊》豐城控股（０８２１６）發盈喜，料截至去年１２月３１日止
，撇除一次性上市及相關開支及防疫抗疫基金的財務支持之年度溢利及全面收益總額增加逾５０
％，年度收益增加逾４０％，
收益與公司權益持有人應佔溢利及全面收益總額均錄得增長，主要乃由於期間內為集團產生
收益的項目數目增加及集團來自規模相對較大項目的收益增長而達致。
該公司預計２月２６日刊發。（ｋｉ）
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