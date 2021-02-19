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19/02/2021 09:22

港股低開１１１點報３０４８３點，國指軟２３點，科指跌７４點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股回吐，三大指數低收，亞洲股市今早表現分化，日經
跌１１０點，台北加權指數升６２點，而港股方面則低開１１１點，重磅股表現下挫，阿里（０
９９８８）、匯控（０９９８８）、港交所（００３８８）低開１﹒５％，另外油價下挫，「三
桶油」一同回吐，中海油（００８８３）低開逾２％，惟開市表現最差藍籌。恆生指數報３０４
８３，跌１１１點或跌０﹒３７％，主板成交４５﹒４６億元。國企指數報１２０１８，跌２３
點或跌０﹒１９％。恆生科技指數報１０５１７，跌７４點或跌０﹒７０％。
　　重磅股方面，　匯控（００００５）報４５﹒７元，跌１﹒５１％；港交所（００３８８）
　　報５５７元，跌１﹒５％；騰訊（００７００）報７４７元，跌０﹒０７％；建行（００９
３９）報６﹒２１元，跌０﹒３２％；友邦（０１２９９）報１００﹒９元；跌０﹒４９％；美
團（０３６９０）報４２２﹒２元，跌１﹒３６％。

　　恆指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　　　９﹒９１元　　　跌２﹒０８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２５６﹒００元　　　跌１﹒６９％
　　匯控　　（００００５）　　　　４５﹒７０元　　　跌１﹒５１％
　　港交所　（００３８８）　　　５５７﹒００元　　　跌１﹒５０％
　　金沙　　（０１９２８）　　　　３５﹒５０元　　　跌１﹒３９％
　　美團　　（０３６９０）　　　４２２﹒２０元　　　跌１﹒３６％
　　中石油　（００８５７）　　　　　２﹒６７元　　　跌１﹒１１％
　　申洲　　（０２３１３）　　　１７９﹒２０元　　　跌１﹒０５％
　　創科　　（００６６９）　　　１２７﹒３０元　　　跌１﹒０１％
　　恆生　　（０００１１）　　　１４９﹒３０元　　　跌０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股份表現如下：

　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　心動　　（０２４００）　　　９０﹒００元　　　跌２﹒６０％
　　眾安在線（０６０６０）　　　６９﹒００元　　　跌２﹒５４％
　　微盟　　（０２０１３）　　　２９﹒６５元　　　跌２﹒１５％
　　明源雲　（００９０９）　　　５５﹒８０元　　　跌２﹒１１％
　　金軟　　（０３８８８）　　　７１﹒４５元　　　跌１﹒９２％
　　京東集團（０９６１８）　　４０６﹒４０元　　　跌１﹒７４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２５６﹒００元　　　跌１﹒６９％
　　網易　　（０９９９９）　　１８７﹒１０元　　　跌１﹒６３％
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　１２０﹒５０元　　　跌１﹒４７％
　　美團　　（０３６９０）　　４２２﹒２０元　　　跌１﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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