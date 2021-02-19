《盤後部署》港股大漲小回格局未改，調整後有望重上３１０００

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股三大指數向下，納指跑輸挫近１％，加上人行今早再

收水，觸發中港股市下挫，恆指低開１１１點，報３０４８３，跌幅隨即擴大，科技股、三桶油

齊受壓，大市回補年初五（１６日）之上升裂口後仍未止跌，曾插４９５點，但仍守十天線（現

處３００１７）。午後在Ａ股回穩帶動下，大市跌勢略喘穩。內地兩市倒升，加上中資三大電訊

商繼受北水力撐造好，內需股跑出，今早曾挫近半成的小米（０１８１０）尾段發力爆上，曾飆

１２﹒２％，帶動港股掉頭向上，收市報３０６４４，升４９點或升０﹒１６％，主板成交

２５３２﹒８０億元。國企指數報１２１０６，升６５點或升０﹒５４％。恆生科技指數報

１０５６０，跌３０點或跌０﹒２９％。

人行續收水下，拖累Ａ股下挫，午後走勢明顯改善，上證綜合指數報３６９６，升２０點或

升０﹒５７％；深證成份指數報１５８２３，升５５點或升０﹒３５％。今日兩市全日成交

１０４２６億元人民幣，較上日稍跌３﹒９％。



＊耶倫：暫維持對華貨徵收關稅，全面檢視後再決定＊



美國財政部長耶倫周四（１８日）接受ＣＮＢＣ訪問時表示，美國將暫時保留特朗普時期對

華關稅，但將在全面檢討後再決定下一步。耶倫強調，美方預期中方履行在貿易方面的承諾。耶

倫又指，華府認為中方在部分領域有不公平行為，包括貿易、強逼技術轉移、補貼高科技產業等

，美方希望處理這些問題並讓中國遵守國際責任。耶倫說，美方希望真正解決問題，她還說，兩

國亦有要合作的領域，包括對抗新冠疫情及氣候變化。

有「新債王」之稱的Ｄｏｕｂｌｅ Ｌｉｎｅ行政總裁岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ

Ｇｕｎｄｌａｃｈ）表示，虛擬貨幣比特幣可能較黃金更有資格成為「經濟刺激資產」

（Ｓｔｉｍｕｌｕｓ Ａｓｓｅｔ）。岡拉克在社交媒體帖文，表示以往看淡美元匯價與看好金

價，但最新估計兩者在未來半年表現只是平平。相對而言，他更看好比特幣更可能成為「經濟刺

激資產」，因為其流通量較大。不過，岡拉克的帖文惹來不同的反應。有網民認為，比特幣走勢

可能難以理解，隨時大崩潰。



＊港股成功補裂口，下周有望重上３１０００＊



北水重臨後，大市反高潮連跌兩日，不過港股升勢是否告一段落，現階段仍言之尚早。恆指

本輪升浪由上月底低位２８２５９點起步，衝至３１１８３點，累漲近３０００點，周三

（１７日）１４天ＲＳＩ逼近８０水平，顯然是極為超買。經過調整後，現時１４天ＲＳＩ重返

６６水平，超買情況有改善。值得留意的是，港股在走勢上已經補回星期二（１６日）的上升裂

口（３０１８４點至３０４９７點），雖然市場關注債息上升的風險，暫引發資金換貨，但聯儲

局現時「收水」機會不大，市場資金依然充裕，預期港股大漲小回格局未改，相信在調整過後仍

可造好，下周仍有望上試３１０００點關口。（ｃａ）

