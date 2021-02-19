【大國博弈】耶倫：料中國將遵守貿易承諾，保留前政府對華徵關稅

《經濟通通訊社１９日專訊》美國財長耶倫周四（１８日）向《ＣＮＢＣ》表示，美國政府

預期中國將遵守在貿易方面的承諾，目前正在評估其對華政策，而上屆政府對中國商品徵收的關

稅的措施將會繼續保留，未來將評估合適的政策，並強調應與盟國合作應對中國。（ａｌ）

