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19/02/2021 08:23

【大國博弈】耶倫：料中國將遵守貿易承諾，保留前政府對華徵關稅

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國財長耶倫周四（１８日）向《ＣＮＢＣ》表示，美國政府
預期中國將遵守在貿易方面的承諾，目前正在評估其對華政策，而上屆政府對中國商品徵收的關
稅的措施將會繼續保留，未來將評估合適的政策，並強調應與盟國合作應對中國。（ａｌ）

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