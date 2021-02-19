【美伊衝突】美國國務院：願意就核協議問題與伊朗舉行會談

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務院發言人普萊斯周四（１８日）發表聲明指，拜登新
政府願意與伊朗舉行會談，討論重返前總統特朗普於２０１８年退出伊朗核協議的外交途徑。
聲明又提到美國將接受歐盟高級代表的邀請，參加伊朗核問題六國（Ｐ５＋１）與伊朗的會
議，討論伊朗核計劃的外交前進方向。
而早前路透社已引述華府高級官員消息指，如果歐盟發出邀請，美國將願意與伊朗舉行會談
。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話18/02/2021
【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期?黃偉康:勢難望超越熱炒股
|中國故事18/02/2021
《神州經脈》人行節後收水MLF等額續做 滬綜指後勁不足仍高收
|香港要聞18/02/2021
【新冠疫苗】首批科興疫苗明午到港 5類群組優先接種
|財經熱話18/02/2021
【預算前瞻】畢馬威料財赤達2820億 倡派1萬元電子消費券
|財經熱話18/02/2021
【新股熱炒】諾輝健康首掛一手賺約25000 追揸沽策略部署
|FOCUS18/02/2021
【FOCUS】德州暴雪油價發燒 綠色新政儲能跑出
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰