【美伊衝突】美國國務院：願意就核協議問題與伊朗舉行會談

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務院發言人普萊斯周四（１８日）發表聲明指，拜登新

政府願意與伊朗舉行會談，討論重返前總統特朗普於２０１８年退出伊朗核協議的外交途徑。

聲明又提到美國將接受歐盟高級代表的邀請，參加伊朗核問題六國（Ｐ５＋１）與伊朗的會

議，討論伊朗核計劃的外交前進方向。

而早前路透社已引述華府高級官員消息指，如果歐盟發出邀請，美國將願意與伊朗舉行會談

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