【夾倉潮】國會舉行聽證，基金理解暫停買賣決定，券商羅賓漢道歉

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國會周四（１８日）就遊戲驛站（ＧａｍｅＳｔｏｐ）夾

倉事件舉行聽證會，華爾街對沖基金、券商羅賓漢、美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ的高層，以及涉嫌

鼓動散戶加入夾倉的網紅亦有出席聽證。

眾議院金融服務委員會的委員普遍質疑券商是否與對沖基金站在同一方，而非散戶投資者，

但基金及券商強調今次事件是史無前例，其行為亦沒有犯規。

美國券商羅賓漢的行政總裁Ｖｌａｄ? Ｔｅｎｅｖ表示，對當時暫停交易的決定，令用戶

感到沮喪表示遺憾，但強調決定不涉及對沖基金，而且如果不暫停購買，情況可能將更嚴重。他

又指對事件感到抱歉並對此道歉，因為公司未盡善盡美，強調不會再犯同樣的錯誤。

財長耶倫周四接受訪問時亦表示，近年零佣金交易的盛行，刺激散戶投資者更積極參與股票

交易，證券交易委員會（ＳＥＣ）將針對遊戲驛站事件的交易活動準備一份報告，不過目前的結

論是市場運作良好，即使交易繁忙及波動劇烈，但核心基礎設施仍能適應。不過她指出當前確實

需要研究這些交易行為，是否與投資者保護和公平有效的市場相符。

另外耶倫提到在全球利率處於極低水平下，股市市盈率倍數往往偏高，直言或許有些領域應

非常小心，不過國債市場仍然強勁，重申財政部為預算缺口提供資金支持的能力不存在問題，聯

儲局亦將購買適合其貨幣政策目標的任何國債。

耶倫亦提及比特幣等加密貨幣是一項高風險的投機性投資，目前首要任務是確保比特幣不被

用作非法交易手段，並繼續保護投資者，同時需要確保進行比特幣和其他加密貨幣交易的公司堅

持監管責任。（ａｌ）

