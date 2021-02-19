【大國博弈】美國農業部：料本財年對中國農產品出口將創紀錄新高

《經濟通通訊社１９日專訊》美國農業部周四（１８日）發表最新報告指，美國截至上年９

月底的聯邦財政年度，對中國農產品出口額將達到３１５億元（美元．下同），並將創下歷史新

高。

另外美國農產品出口總額預計將達到１５７０億元，比早前預測高３﹒３％，當中大豆出口

料達到創紀錄２７４億元，比早前預測高４﹒２％，主要受惠中國強勁需求和大豆價格上漲。（

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