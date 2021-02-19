【代幣狂熱】馬斯克：特斯拉的決定並不直接反映個人觀點

《經濟通通訊社１９日專訊》美國電動車廠商特斯拉早前披露投資比特幣，不過公司總裁馬
斯克最新在社交媒體表示，公司的決定並不直接反映自己的觀點，並直言比特幣只是一種比現金
較比不愚蠢的流動性，而持有比特幣對一間標指成份股公司而言的確是大膽創新。（ａｌ）
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