科網龍頭三桶油領跌，恒指插逾４６０點回補裂口，現報３０１３４

《經濟通通訊社１９日專訊》美股三大指數周四向下，納指跑輸挫近１％。恆指昨日急吐４

８９點後，今早再插逾四百點。恆指低開１１１點，報３０４８３，跌幅隨即擴大，科技股、三

桶油齊受壓，大市回補年初五（２月１６日）之上升裂口後仍未止跌，曾急挫逾４８０點，低見

３０１１１。現時，恆生指數報３０１３４，跌４６１點或跌１﹒５１％，主板成交１００９﹒

６０億元。國企指數報１１８６７，跌１７４點或跌１﹒４５％。恆生科技指數報１０２４４，

跌３４７點或跌３﹒２８％。

即月期指新報３００５６，跌３９３點，低水７８點。即月國指期貨報１１８３９，跌１４

５點，低水２９點。即月科指期貨新報１０２４２，跌３０８點，低水８點。

內地股市同向下，上證綜合指數報３６３６，跌３８點或跌１﹒０５％，成交２５６１﹒５

７億元人民幣。深證成份指數報１５４５４，跌３１２點或跌１﹒９８％，成交２９９０﹒９８

億元人民幣。

科技股受壓，騰訊（００７００）昨日創新高，最新挫跌２﹒２７％，報７３０﹒５元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５６％。昨日遭北水淨沽的美團（０３６９０）挫跌３

﹒５５％，報４１２﹒８元；阿里（０９９８８）挫２﹒６９％，報２５３﹒４元；小米（０１

８１０）挫４﹒１７％，報２７﹒６元。

而中海油（００８８３）跌４﹒６４％，報９﹒６５元，暫為表現最差藍籌；快手（０１０

２４）插７﹒２７％，報３６５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒０５％。港交

所（００３８８）跌２﹒３９％，報５５２元；昨日獲北水淨入近４０億元的中移動（００９４

１）再逆市升２﹒４８％，報５１﹒７５元，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１１﹒２９

％。



十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海油 （００８８３） ９﹒６５元 跌４﹒６４％

吉利 （００１７５） ２８﹒１０元 跌４﹒４２％

小米 （０１８１０） ２７﹒６０元 跌４﹒１７％

中石化 （００３８６） ４﹒１６元 跌４﹒１５％

美團 （０３６９０） ４１２﹒８０元 跌３﹒５５％



舜宇 （０２３８２） ２１８﹒６０元 跌３﹒５３％

匯控 （００００５） ４４﹒９５元 跌３﹒１２％

中石油 （００８５７） ２﹒６２元 跌２﹒９６％

阿里巴巴（０９９８８） ２５３﹒４０元 跌２﹒６９％

騰訊 （００７００） ７３０﹒５０元 跌２﹒２７％

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（ｃａ）

