《談國論企－黎偉成》銀行倍增居民短貸挺消費經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２１年１月

份對以消費為主的居民貸款同比由上年同期之減轉增，和明顯擴大對企（事）業單位用以投資的

中長期貸款，有針對性的貸放，力挺需求側配合供給側的內需推動國民經濟的政策。與「國內大

循環」與「國內外雙循環」雙劍合璧，經濟在穩中有進邁向小康社會目標。



＊居民就業收入皆穩促消費力量大釋放＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２１

年１月份達３﹒５８萬億元（見表一），同比增長７﹒１８％，升幅不大，惟這比２０２０年同

期３﹒３４萬億元所增的３﹒４％多增３﹒３７個百分點，而上年１月份貸款淨增之數相當全年

累增的１９﹒３６萬億元１７﹒２９％，佔比重大，反映出商業銀行在年初十分積極支持居民與

企業的各項信貸，力保實體經濟發展有良好的開端。

最惹人注目的，是金融機構對（甲）住戶貸款中（Ｉ）短期貸款，於２０２１年１月份淨增

３，２７８億元（見表二，下同），完完全全扭轉了２０２０年同期淨減少１１４９億元之象。

此乃受惠於政府強有力防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，使（ｉ）全國各省市、鄉鎮的逐步有序

的解除「封關」的刺激；更重要的是（ｉｉ）挺企業、保就業、惠人民等許許多多的良性政策和

措施支持底下，居民的消費能力和需求，有十分強烈的釋放。

（ＩＩ）中長期貸款，於２０２１年１月份淨增９４４８億元同比增２６﹒１２％，相對於

２０１９年同期７４１９億元的７﹒５％升幅多增個百分點１８﹒６２個百分點，顯肺疫受控後

使居民住戶買樓置業的貸款需求有所提升。

由是銀行業對住戶（ＩＩＩ）整體貸款於於２０２１年１月份淨增１﹒２７萬億元，同比增

長９９﹒６５％，幅度幾乎達到倍數，難得的是這扭轉了２０２０年同期６３６１億元同比回落

１５﹒８％之象，情況有十分明顯的改善。

同樣重要的，是（乙）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，集中力量於（一）中長期貸

款，於２０２１年１月份淨增２﹒０４萬億元，同比增長２２﹒８９％，相對於２０２０年同期

１﹒６６萬億元所增的１８﹒６％多增４﹒２９個百分點，此亦可見企業對以固投為主的中長期

資金，有十分強烈需求，所言可印證於製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年１月份創造連續

１１個月擴張佳象，充分顯示政府積極主動嚴格防控惡疫而精準推行的復工復產復商復市政策，

經濟復甦得以確認，使企業俏看前景，強化生產和投資。

即使企業的短期貸款及融資於是月份皆見減少，不僅為年初的傳統性現象，更重要的是企業

獲銀行的強有力中長期貸款支持，不愁短資：（二）短期貸款，於２０２１年１月份淨增

５７５５萬億元，同比大幅減少２５﹒２５％，（三）票據融資更減少１４０５億元，可見企業

的短期頭寸相對充裕。但（四）非銀行業金融機構淨減１９９２億元，而上年同期則減１５６７

億元，即同比多減２７﹒１２％。



＊企業中長期增貸兩成三顯固投殷切＊



此使企（事）業單位貸款於２０２１年１月份淨增２﹒５５萬億元同比減少１０﹒８４％，

比２０２０年同期２﹒８６萬億元所增的１０﹒９％。

中國全國上下齊心於２０２０年首季成功防控新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９，政府精準有序推

出的復工復產復商復市促經濟復甦政策，國內生產總值ＧＤＰ全年預期可達１﹒７％，成為全球

難得一見的正增長經濟體系。相信中央在２０２１年會繼續堅持「外防輸入」、「內防擴散」防

控惡疫，和強化國內大循環、國內外雙循環等政策，確保經濟維持穩中有進的發展步伐，ＧＤＰ

全增長有望達６﹒５％的水平，料銀行業會保持積極貸放支持各業。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１月２０２１ ３﹒５８萬 ７﹒１８ ３﹒５８萬 ７﹒１８

１２月２０２０ １﹒２６萬 １０﹒５２ １９﹒３６萬 １６﹒７７

１１月２０２０ １﹒４３萬 ２﹒８７ １８﹒３８萬 １１﹒７８

１０月２０２０ ６８９８ ４﹒３０ １６﹒９５萬 １８﹒７０

９月２０２０ １﹒９０萬 １１﹒７０ １６﹒２６萬 １３﹒８６

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２１年１月 ２０２０年１月

（億） （％） （億） （％）

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住戶貸款 增 １﹒２７ ＋９９﹒６５ 增 ６３６１ １５﹒８０

短期－－ 增 ３２７８ － 減 １１４９ －

中長期－－ 增 ９４４８ ＋２６﹒１２ 增 ７４９１ ＋７﹒５０

企（事）業單位 增 ２﹒５５ １０﹒８４ 增 ２﹒８６ ＋１０﹒９０

短期－－ 增 ５７５５ ＋２５﹒２５ 增 ７６９９ ＋３０﹒１０

中長期－－ 增２﹒０４萬 ＋２２﹒８９ 增１﹒６６萬 ＋１８﹒６０

票據融資－－ 減 １４０５ － 增 ３５９６ －３０﹒４０

非銀行業金融機構 減 １９９２ ＋２７﹒１２ 減 １５６７ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

