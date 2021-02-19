【加碼調控】北京重點核查全款買房的購房人及親屬申請經營貸流向

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》春節前夕，北京銀保監局、人行營管部以

及北京市多個部門先後發文嚴查違規資金流入樓市。北京房地產業協會官方公益平台「京房字」

１８日披露部分核查重點實操細節。其中，全款買房期間購房人及其直系親屬申請經營貸和經營

貸資金的流向是核查的重點之一。

此外，北京市多家銀行網點的人員普遍表示，目前符合相關規定的個人房貸和小微企業經營

貸款均正常辦理，利率和放款時間目前未有大的變化。

由於經營貸資金違規進入樓市，通常採用的是先全款購房，然後以房子為抵押、套取貸款的

方式。因此核查針對的主要是全款購房中，購房人和直系親屬近期申請使用了經營貸的行為。

「京房字」披露了一個專家參與核查的案例。某人在去年新註冊了一家小微企業，註冊企業

之後沒過幾天，就網簽了西城區重點學區的一套二手房，在隨後的幾個月里，先後從兩家銀行申

請了數百萬元的經營貸。該案例被檢查人員從大量的購房合同中篩查了出來。

「京房字」披露，在春節前，主管部門對１月２５日以來，樓市熱點區域的成交案例進行了

普遍排查，並在此基礎上，對於西城金融街、德外、海淀萬柳、中關村等熱點學區成交案例進行

重點核查。「京房字」同時披露，對於正常資金全款購房、沒有申請使用過經營貸的，並不在核

查範圍內。

