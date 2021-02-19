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19/02/2021 09:58

【科創板】中證監同意奧泰生物等四家科創板企業ＩＰＯ註冊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中證監昨日同意奧泰生物、西力科技、星球石墨、品茗股份四
家企業科創板ＩＰＯ註冊。
　　其中，奧泰生物成立於２００９年，主營體外診斷試劑的研發、生產和銷售，主要產品為快
速診斷試劑，涵蓋毒品及藥物濫用檢測、傳染病檢測、婦女健康檢測、腫瘤檢測以及心臟標誌物
檢測等五大系列。
　　去年１２月，美國企業ＡＲＫ　Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｉｎｃ﹒對奧泰生物等提起
３３７調查申請，認為奧泰生物等公司對美出口、在美進口及銷售的特定加巴噴丁免疫測定試劑
盒和試紙及其組成和方法侵犯了其專利權。
　　西力科技成立於１９９９年，專業從事智能電表、用電信息採集終端、電能計量箱等電能計
量產品的研發、生產和銷售。公司宣稱，其為國家電網公司智能電能表的骨幹供應商。
　　星球石墨成立於２００１年，是中國大型石墨化工設備研發生產基地，主營業務為石墨設備
的研發生產及維保服務，主要產品為石墨合成爐、石墨換熱器、石墨塔器等各型號石墨設備及相
關配件。
　　品茗股份成立於２０１１年，是數字建造技術和產品提供商，國家高新技術企業和國家規劃
布局內重點軟件企業，業務涵蓋工程造價、施工軟件、ＢＩＭ軟件、智慧工地、高等院校、行業
監管、基礎設施等。（ｌｃ）

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