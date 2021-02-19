【科創板】中證監同意奧泰生物等四家科創板企業ＩＰＯ註冊

《經濟通通訊社１９日專訊》中證監昨日同意奧泰生物、西力科技、星球石墨、品茗股份四

家企業科創板ＩＰＯ註冊。

其中，奧泰生物成立於２００９年，主營體外診斷試劑的研發、生產和銷售，主要產品為快

速診斷試劑，涵蓋毒品及藥物濫用檢測、傳染病檢測、婦女健康檢測、腫瘤檢測以及心臟標誌物

檢測等五大系列。

去年１２月，美國企業ＡＲＫ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ，Ｉｎｃ﹒對奧泰生物等提起

３３７調查申請，認為奧泰生物等公司對美出口、在美進口及銷售的特定加巴噴丁免疫測定試劑

盒和試紙及其組成和方法侵犯了其專利權。

西力科技成立於１９９９年，專業從事智能電表、用電信息採集終端、電能計量箱等電能計

量產品的研發、生產和銷售。公司宣稱，其為國家電網公司智能電能表的骨幹供應商。

星球石墨成立於２００１年，是中國大型石墨化工設備研發生產基地，主營業務為石墨設備

的研發生產及維保服務，主要產品為石墨合成爐、石墨換熱器、石墨塔器等各型號石墨設備及相

關配件。

品茗股份成立於２０１１年，是數字建造技術和產品提供商，國家高新技術企業和國家規劃

布局內重點軟件企業，業務涵蓋工程造價、施工軟件、ＢＩＭ軟件、智慧工地、高等院校、行業

監管、基礎設施等。（ｌｃ）

