《午市前瞻》港股短線調整料完結，十天線有支持

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股續回吐，三大指數全線向下，Ａ股今早亦欠缺支持下

跌，港股低開１１１點報３０４８３點，隨後走勢偏軟，油股與匯控（００００５）、港交所（

００３８８）和騰訊（００７００）等重磅股齊齊下挫，恆指挫至３００９９點半日低位，守住

三萬關。港股半日最終收報３０３３５點，跌２５９點或跌０﹒８５％，主板成交１３４４﹒２

３億元。國企指數報１１９６０點，跌８０點或跌０﹒６７％。恆生科技指數報１０３４８點，

跌２４３點或跌２﹒３０％。

Ａ股兩市齊軟，上證綜合指數報３６６３點，跌１１點或跌０﹒３２％，成交２９９６﹒８

８億元人民幣。深證成份指數報１５６３２點，跌１３４點或跌０﹒８５％，成交３５１０﹒２

６億元人民幣。

匯控（００００５）此前連日後炒派息預期後，今日早市跌２﹒８％，報４５﹒１元；騰訊

（００７００）跌１﹒４％，報７３７元；港交所（００３８８）跌１﹒２４％，報５５８﹒５

元；建行（００９３９）跌１﹒１２％，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）跌０﹒５９％，報

１００﹒８元。惟中資電訊股中移動（００９４１）升３﹒５６％，報５２﹒３元。



＊科指挫逾２％，女股神概念股眾安挫逾９％＊



科指今早領跌大市挫逾２％，當中由女股神概念股眾安在綫（０６０６０）跌９﹒４６％，

報６４﹒１元；而明源雲（００９０９）跌６﹒８４％，報５３﹒１元；易鑫（０２８５８）跌

５﹒７１％，報３﹒３元；丘鈦（０１４７８）跌４﹒６２％，報１６﹒５元；ＡＳＭ（００５

２２）跌４﹒１７％，報１１７﹒２元；華虹（０１３４７）跌４％，報５４元。

至於大型新經濟股今日續挫，其中除了騰訊跌逾１％外，小米（０１８１０）表現領跌行業

挫２﹒４３％，報２８﹒１元；至於京東（０９６１８）則跌２﹒２２％，報４０４﹒４元；美

團（０３６９０）跌２﹒０６％，報４１９﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒７７％，報

２５５﹒８元。



＊北水勁吸電訊股，中移動升近４％＊



據了解昨日北水重臨勁吸中資電訊股，而中移動昨獲北水淨買入３９﹒９億元，為北水淨買

入最多港股。而電訊股今早延續逆市漲勢，中移動升３﹒５６％，報５２﹒３元；中電信（００

７２８）升４﹒６８％，報２﹒４６元；中聯通（００７６２）升４％，報４﹒９４元。其他相

關股方面，中通服（００５５２）升１﹒６８％，報３﹒６４元；鐵塔（００７８８）升０﹒８

５％，報１﹒１９元。惟南方通信（０１６１７）現回吐跌２﹒８２％，報０﹒６９元。



＊黃偉康：內險、內銀、劵商和鋼鐵股仍有上漲空間＊



港股半日最多跌過４９５點，十天線（約３００１３點）仍力保不失。安里主席兼行政總裁

黃偉康對《經濟通通訊社》表示，恆指此前拋離十天線太遠，一連兩日的回調只屬正常調整，而

預期調整已經完結，支持位於十天線，而上線阻力料在３１０００點。下周四（２５日）為期指

結算日，恆指短期料在３０４００點至３０６００點上落。

他提到，資金續漸由新經濟股轉至舊經濟股，預計截至本季末內險、內銀、劵商和鋼鐵股仍

有上漲空間，之前升得過急的新經濟股回調較大，但如持有騰訊（００７００）等大型藍籌則不

必過份憂慮，預料僅升幅放緩。（ｎｓ、ｊｃ）

