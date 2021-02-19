【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒２億人幣，買中移動小米沽美團舜宇

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股受壓，恆指今早低開１１１點，報３０４８３，受Ａ
股早段下挫拖累，恆指最多跌４９５點，報３００９９，回補年初五上升裂口（３０１８４至
３０４９７），不過１０天線（現處３００４８）有承接。午後Ａ股走勢明顯好轉，由跌轉升，
恆指亦「轉燈」，曾倒升１２４點，見３０７２０點全日高，收市報３０６４４，升４９點或
０﹒１６％。
按額度計算，北水全日淨流入６２﹒２億元人民幣，減少５８﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是中國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）、香港交易所
（００３８８）。
主板成交２５３２﹒８億元減少１０﹒４％。其中港股通成交６９６﹒３億元，佔總成交
２７﹒５％。
＊北水續掃中移動，淨流入逾２２億＊
中資電訊發威，中移動升６﹒４４％報５３﹒７５元，北水淨買入２２﹒１億元。
市傳進軍造車的小米升６﹒４２％報３０﹒６５元，北水淨買入４﹒５億元。
騰訊控股跌０﹒８７％報７４１元，北水淨買入３﹒９億元。
美團跌１﹒０３％報４２３﹒６元，北水淨賣出５﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） ２２﹒０７
小米集團 （０１８１０） ４﹒５４
騰訊控股 （００７００） ３﹒９３
紫金礦業 （０２８９９） ０﹒７５
淨沽出最多港股：
美團 （０３６９０） －５﹒８１
舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒０６
香港交易所 （００３８８） －２﹒７８
國美零售 （００４９３） －１﹒５１
中芯國際 （００９８１） －１﹒１８
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（ｃａ）
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