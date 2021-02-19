《美元走勢－羅明立》美匯指數再進動力仍然不足

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒７４ １０５﹒５５ １０５﹒５８

歐元╱美元 １﹒２１１４ １﹒２０８２ １﹒２１１２

英鎊╱美元 １﹒３９８５ １﹒３９５１ １﹒３９８４

美元╱瑞郎 ０﹒８９６９ ０﹒８９５２ ０﹒８９５２

美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５２０ ７﹒７５２５

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《美元走勢》美國上周初申領失業金人數達８６﹒１萬，高於預期。期內，持續申領失業金

人數減少至４４９﹒４萬人，略差於市場預期的４４２﹒５萬。數據反映美國就業市場未能持續

改善，相信是由於疫情限制措施仍影響部分企業。美匯指數未能企穩９１水平，回落至９０﹒５

附近，美國國債收益率略為回落，但仍然在近期高水平附近徘徊，不過就業數據偏弱，美匯指數

再進的動力仍然不足，可能需要繼續在９０╱９１之間整固。

歐元區２月消費者信心指數初值為－１４﹒８，略好於市場預期的－１５。意大利通過由前

歐洲央行行長籌組政府，有助歐元反彈。不過，疫苗接種及經濟表現反覆，以及美國債息息差優

勢亦將限制歐元回升，１﹒２２阻力大，歐元應進入整固區間，區間底部位於１﹒１９５０，區

間頂部位於１﹒２２，建議投資者於區間內高沽低買。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０５０ １﹒２２００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

