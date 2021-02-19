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即市新聞

19/02/2021 16:47

《美元走勢－羅明立》美匯指數再進動力仍然不足

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７４　　　１０５﹒５５　　　１０５﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１１４　　　１﹒２０８２　　　１﹒２１１２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９８５　　　１﹒３９５１　　　１﹒３９８４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９６９　　　０﹒８９５２　　　０﹒８９５２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５２５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初申領失業金人數達８６﹒１萬，高於預期。期內，持續申領失業金
人數減少至４４９﹒４萬人，略差於市場預期的４４２﹒５萬。數據反映美國就業市場未能持續
改善，相信是由於疫情限制措施仍影響部分企業。美匯指數未能企穩９１水平，回落至９０﹒５
附近，美國國債收益率略為回落，但仍然在近期高水平附近徘徊，不過就業數據偏弱，美匯指數
再進的動力仍然不足，可能需要繼續在９０╱９１之間整固。
　　歐元區２月消費者信心指數初值為－１４﹒８，略好於市場預期的－１５。意大利通過由前
歐洲央行行長籌組政府，有助歐元反彈。不過，疫苗接種及經濟表現反覆，以及美國債息息差優
勢亦將限制歐元回升，１﹒２２阻力大，歐元應進入整固區間，區間底部位於１﹒１９５０，區
間頂部位於１﹒２２，建議投資者於區間內高沽低買。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１５０　　　１﹒２０５０　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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