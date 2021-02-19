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19/02/2021 12:14

邱騰華：港台在六方面需作檢討，編輯管理為核心問題

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府公布香港電台的管治及管理檢討報告，商務及經濟發展局
局長邱騰華表示，專責小組在六方面作出檢討，包括編輯管理及投訴機制、服務表現衡量及評估
、港台工作人員管理、財務、物料採購及供應，和資訊科技管理，當中編輯管理為核心問題，認
為港台必須在制度、執行及監察上，作出改善。
　　他指出，港台近年節目引起不少投訴及爭議，通訊局最近兩年就裁定七個針對港台的投訴個
案成立，包括一個嚴重警告、三個警告及兩個強烈勸籲個案，認為港台作為公共廣播機構，接二
連三被裁定違反守則條文，性質相當嚴重。
　　邱騰華又指，近年港台不少投訴引伸出港台的角色及定位討論越趨激烈和兩極化，人認為港
台是由公帑營運，不能與政府唱反調，亦有意見認為港台有編輯自主，批評政府施政是理所當然
。他認為，兩種看法以港台單一角色去衡量港台工作都是以偏概全，應該根據港台能否全面履行
《約章》要求來判斷。
　　該報告指出，在財務管理方面，財政預算規劃流程與業務規劃周期不一，建議每年要檢討財
務表現。小組認為，港台的財政預算計劃集中應付短期運作需要，建議推動涵蓋中短期策略，並
加強財政及資源組在資源分配工作流程的參與。
　　而在物料供應及採購方面，小組指港台過分依賴以報價方式而不進行公開招標，採購規劃不
周，建議展開策略性檢討，評估採購系統成效，亦提及港台未能善用資訊及通訊科技的潛力去提
高表現，應制定全面資訊科技策略，並進行架構檢討，提高資訊科技人員的專業技術。（ｂｎ）

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