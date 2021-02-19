《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）表示，公司推出的電子
利是及「千萬利是賀牛年」活動反響熱烈。從年二十九到年初三，電子利是的使用次數超過１４
萬封，金額超過１０００萬。高峰期間，平均每秒派出１﹒３５封利是。最活躍的用戶共派了
２０８封利是。
眾安銀行指，會基於用戶的反饋改善電子利是的功能，亦將會把電子利是定位為恆常化的產
品，讓用戶隨時隨地都可以透過指尖傳達心意。（ｂｉ）
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19/02/2021 13:25
【虛擬銀行】眾安銀行電子利是用量超過１４萬封，金額逾千萬元
《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）表示，公司推出的電子
利是及「千萬利是賀牛年」活動反響熱烈。從年二十九到年初三，電子利是的使用次數超過１４
萬封，金額超過１０００萬。高峰期間，平均每秒派出１﹒３５封利是。最活躍的用戶共派了
２０８封利是。
眾安銀行指，會基於用戶的反饋改善電子利是的功能，亦將會把電子利是定位為恆常化的產
品，讓用戶隨時隨地都可以透過指尖傳達心意。（ｂｉ）
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