  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2021 13:25

【虛擬銀行】眾安銀行電子利是用量超過１４萬封，金額逾千萬元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）表示，公司推出的電子
利是及「千萬利是賀牛年」活動反響熱烈。從年二十九到年初三，電子利是的使用次數超過１４
萬封，金額超過１０００萬。高峰期間，平均每秒派出１﹒３５封利是。最活躍的用戶共派了
２０８封利是。
　　眾安銀行指，會基於用戶的反饋改善電子利是的功能，亦將會把電子利是定位為恆常化的產
品，讓用戶隨時隨地都可以透過指尖傳達心意。（ｂｉ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS19/02/2021
【FOCUS】「毅力號」登陸火星　「空間對空間」浪潮剛起
生財有道19/02/2021
【理財專題】收到利是錢 投資買乜好？（附投資組合推介）
開市Good Morning19/02/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：舜宇料短期下試廿天線
財經熱話18/02/2021
【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期?黃偉康:勢難望超越熱炒股
中國故事18/02/2021
《神州經脈》人行節後收水MLF等額續做　滬綜指後勁不足仍高收
香港要聞18/02/2021
【新冠疫苗】首批科興疫苗周五到港　5類群組優先接種
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>