【虛擬銀行】眾安銀行電子利是用量超過１４萬封，金額逾千萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）表示，公司推出的電子

利是及「千萬利是賀牛年」活動反響熱烈。從年二十九到年初三，電子利是的使用次數超過１４

萬封，金額超過１０００萬。高峰期間，平均每秒派出１﹒３５封利是。最活躍的用戶共派了

２０８封利是。

眾安銀行指，會基於用戶的反饋改善電子利是的功能，亦將會把電子利是定位為恆常化的產

品，讓用戶隨時隨地都可以透過指尖傳達心意。（ｂｉ）

