【企業盈喜】中國北大荒料去年虧轉盈，錄稅前溢利不少於１００萬

《經濟通通訊社１９日專訊》中國北大荒（０００３９）公布，集團預期截至２０２０年

１２月３１日止年度錄得除稅前溢利淨額不低於１００萬元，對比２０１９年錄得除稅前虧損淨

額約３﹒４２億元。

預期扭虧為盈主要由於礦產業務於２０２０年度之收入及毛利增加，以及其他應收款項於

２０２０年度之預期信貸虧損撥回之影響。（ｃｗ）

