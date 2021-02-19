【夜期時段】即月期指最新報３０６００點，升７４點，低水４５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０５３６點，升１０點，低水

１０９點，最新報３０６００點，升７４點，低水４５點，合約成交３２０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１２０７１點，升６點，低水３６點，最新報１２０９４點

，升２９點，低水１３點，合約成交２７３張。

