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19/02/2021 13:38

【新冠肺炎】港台教育電視中心助理編導初步確診

　　《經濟通通訊社１９日專訊》香港電台教育電視中心一名助理編導昨晚（１８日）接獲衛生
署通知，初步確診感染新型冠狀病毒。
　　該助理編導今早入院治理，過去兩周他主要的工作地點是教育電視中心、電視大廈化妝間及
外景工作，他的最後上班日期是２月１０日。
　　港台稱，今早接獲衞生署通知，２月９日至１１日曾到訪港台電視大廈化妝間的所有人，包
括員工、節目主持及嘉賓等，均須進入隔離營接受檢疫。（ｂｉ）

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