《再戰明天》鮑威爾在國會發表，美國公布芝加哥儲行全國活動指數

《經濟通通訊社１９日專訊》市場關注下周二（２３日）及下周三（２４日）美聯儲主席鮑

威爾在美國參議院及眾議院金融委員會舉行的線上聽證會上，就半年度貨幣報告發表證詞。



＊歐洲央行總裁拉加德發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，下周一（２２日）。世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞就新冠

疫情最新發展召開記者會。

本港時間下周一晚９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。

下周一，亞太國家副財長會議，為今年新西蘭主辦的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會做準備

。



＊美國公布１月芝加哥儲行全國活動指數＊



在數據方面，明午（２０日）４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值，年率料由

３﹒９２％升至４﹒９％。

下周一４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費物價指數，年率料由下跌０﹒７％升上１％。

５：００ｐｍ，德國公布２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９０﹒１跌至８９﹒７。

９：３０ｐｍ，美國公布１月芝加哥儲行全國活動指數。１１：００ｐｍ，美國公布１月領

先指標，料維持於０﹒３％。１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指

數。



＊中電派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：中電控股（００００２）、百盛集團（０３３６８）和

玖龍紙業（０２６８９）。（ｈｏ）

