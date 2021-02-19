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19/02/2021 19:21

《再戰明天》鮑威爾在國會發表，美國公布芝加哥儲行全國活動指數

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場關注下周二（２３日）及下周三（２４日）美聯儲主席鮑
威爾在美國參議院及眾議院金融委員會舉行的線上聽證會上，就半年度貨幣報告發表證詞。

＊歐洲央行總裁拉加德發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，下周一（２２日）。世界衛生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞就新冠
疫情最新發展召開記者會。
　　本港時間下周一晚９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表講話。
　　下周一，亞太國家副財長會議，為今年新西蘭主辦的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會做準備


＊美國公布１月芝加哥儲行全國活動指數＊

　　在數據方面，明午（２０日）４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值，年率料由
３﹒９２％升至４﹒９％。
　　下周一４：３０ｐｍ，香港公布１月綜合消費物價指數，年率料由下跌０﹒７％升上１％。
５：００ｐｍ，德國公布２月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９０﹒１跌至８９﹒７。
　　９：３０ｐｍ，美國公布１月芝加哥儲行全國活動指數。１１：００ｐｍ，美國公布１月領
先指標，料維持於０﹒３％。１１：３０ｐｍ，美國公布２月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指
數。

＊中電派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：中電控股（００００２）、百盛集團（０３３６８）和
玖龍紙業（０２６８９）。（ｈｏ）

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