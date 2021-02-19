【企業盈喜】亞洲果業料中期扭虧為盈，錄溢利約６３０萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》亞洲果業（０００７３）公布，預期截至去年１２月底止六個

月，將錄得溢利約６３０萬元人民幣，而２０１９年同期則錄得虧損約２８０萬元人民幣，主因

期內收入按年增加約２﹒８％、集團員工總數減少及加強控制員工福利成本，預期員工成本將會

下降、一般及其他行政開支下降及實施嚴格的成本控制措施所致。（ｙｗ）

