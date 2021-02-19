【匯控預測】券商料匯控稅前盈利跌逾四成，恢復派息惟金額下降

《經濟通通訊社記者金雪凝１９日報道》匯控（００００５）將於下周二（２３日）公布

２０２０年度業績，並於同日審議會否就去年度派發任何股息。據《彭博》綜合券商預測，集團

去年全年經調整稅前盈利介乎９８﹒７億至１２４﹒３億美元，按年倒退４４﹒１％至

５５﹒５％，中位數為１２０億美元。單計第四季，經調整稅前盈利介乎５﹒４４億至

２２﹒５４億美元，按年跌４８﹒２％至８７﹒５％，按季就跌４７﹒６％至８７﹒４％，中位

數１６﹒５億美元。有分析指，由於低息環境，加上疫情導致撥備大增，估計去年集團稅前盈利

約為９４億美元，並認為集團將一如市場預期恢復派息。



＊高盛料集團去年恢復派息每股０﹒１美元＊



英倫銀行去年底容許英國的銀行恢復部分派息及花紅，市場普遍預期匯控恢復派息日子將近

。高盛發表研究報告預期，集團２０２０年每股派息約為０﹒１美元，並估計在盈利改善和派息

比率上升的情況下，集團在２０２１年和２０２２年的派息將提升至０﹒３美元及０﹒４美元。

同時，資本和信貸情況改善推動盈利反彈，意味２０２１年及２０２２年有１０億美元和

３５億美元的回購空間。

高盛指，集團將繼續精簡其營運架構、進一步將業務重心轉至亞洲地區，以及其資本收益重

新啟動，預料匯控去年列帳基準稅前盈利為８８﹒６億美元，按年下跌３３％；經調整稅前盈利

則為１１８﹒４７億美元，按年下跌４６﹒６％；有形股本回報率（ＲＯＴＥ）為２﹒３％。



＊大摩料將公布新成本控制和資本效率戰略＊



摩根士丹利就預料，匯控去年第四季經調整稅前盈利為１４﹒８７億美元，按年倒退

６６％。該行又指，由於專注於成本及資本計劃，該行認為，匯控和渣打（０２８８８）的股價

將受到支持。由於利率下降，所有香港銀行均受到淨利息收入下跌的負面影響。雖然銀行收入復

甦緩慢，但今年情況將好轉，而匯豐和渣打將有更好表現，主要受較低估值、信貸成本改善及資

本分配限制逐步取消所推動，並預料匯豐和渣打將在公布去年業績時，公布新的成本控制和資本

效率戰略。



＊溫傑：匯控營運上最壞時刻已過去＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時預期，集團去年全年稅前盈利

將錄約９４億美元的水平，主要歸咎於低息環境、疫情下令撥備大幅增加等。他指，集團去年首

兩季的預期信貸損失（ＥＣＬ）均高達３０億美元，但第三季已回落至約８億美元，與２０１９

年疫情前的水平相近，相信第四季ＥＣＬ亦約為８億美元，全年計ＥＣＬ約８５億美元。

他表示，在營運層面上看，匯控最壞時刻已經過去，去年第三季的營運表現已見改善。現時

國債收益率上升，有利銀行股，加上投資市場暢量，亦有助集團佣金收入增長，相信俗稱「炒房

」的環球銀行及資本市場業務應表現不錯。



＊英倫銀行已「開綠燈」，無理由再停止派息＊



對於市場憧憬匯控將恢復派息，溫傑亦認為，集團去年因應監管部門要求而不派息，但以自

身財務情況是足夠派息。現在英倫銀行已「開綠燈」，集團並無理由再停止派息。不過，他相信

，集團一如以往在第四季派息每股０﹒２１美元的機會不大，估計派息水平約為０﹒１美元至０

﹒１５美元，維持相對吸引的派息率，同時保障銀行現金水平，防範潛在風險。



＊料股價短期有望上試４８至４９元水平＊



股價方面，他指，估計集團業績理想並恢復派息，而近月又無任何監管情況出現，加上近期

美國零售表現理想而推高通脹都對集團有利，相信會有資金吸納國際性金融股，因此估計匯控股

價短期有望上試４８至４９元水平，惟５０元有阻力。他又提到，未來需要留意的風險包括國際

監管上的變數，以及經濟環境的轉變。

