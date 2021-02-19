【企業盈警】川河集團料去年稅後綜合溢利將按年下跌約８６％

《經濟通通訊社１９日專訊》川河集團（００２８１）發盈警，預期截至去年１２月底止年

度，稅後綜合溢利將按年下跌約８６％。

集團表示，預期盈利下跌，主要由於集團證券買賣及投資業務業績大幅下調。由於全球金融

市場波動，集團持有的待售證券投資錄得公平值變動所產生的未變現虧損，集團在香港的長期股

本投資的股息收入亦有所減少。（ｓｋ）

