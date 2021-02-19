【企業盈喜】億仕登控股料去年純利將按年增長逾８０％

《經濟通通訊社１９日專訊》億仕登控股（０１６５６）發盈喜，預期截至去年１２月底止

，全年純利將按年增長超過８０％。

集團表示，預期純利增加，主要由於核心業務需求持續強勁；及能源業務的建築收入增長隨

著小型水力發電廠商業進一步發展。（ｓｋ）

