《小傳日記》魚缸補裂口，電訊升到夠；守住十天線，下周升勢現？

《小傳日記》今日香江魚缸真係來回地獄又折返人間！隔晚花旗股市偏軟，不過尾市跌幅收

窄，而今朝人行收水，觸發中港魚缸齊齊向下潛，魚缸低開１１１點報３０４８３，補完年初五

個上升裂口（３０１８４至３０４９７）仲未夠喉，被質低最多近５００點，好彩條十天線

（３００４８點）仲保得住，之後跌勢喘定。食完個晏返嚟，Ａ場率先轉燈，加上中資電訊佬發

威，部分內需佬抽高，小米（０１８１０）尾段又落鑊炒高，帶動魚缸倒升，曾經高見

３０７２０點，埋單報３０６４４，升４９點或升唔夠半巴仙。今日北水錄得淨流入超過３７億

銀，不過主板成交少一成至２５３２﹒８０億元。國企指數報１２１０６，升６５點或升近１巴

仙。恆生科技指數報１０５６０，跌３０點或跌唔夠半巴仙。

即月期指新報３０５２６，升７７點，低水１１９點。即月國指期貨報１２０６５，升８１

點，低水４２點。即月科指期貨新報１０５５３，升３點，低水２２點。

Ａ場反覆高收，上證綜合指數報３６９６，升２０點或升近１巴仙；深證成份指數報

１５８２３，升５５點或升唔夠半巴仙。兩市全日成交１０４２６億銀人仔。

藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）跳１格，報１０１﹒５銀；生發發（００３８８）漲唔

夠半巴仙，報５６７銀。科技股繼續調整，四大金剛ＱＱ（００７００）、阿里（０９９８８）

、美團（０３６９０）同小米朝早齊齊過堂，ＱＱ潛近１巴仙，報７４１銀；阿里滑倒逾１巴仙

，報２５７銀；美團無咗逾１巴仙，報４２３﹒６銀。不過小米就叻仔啦，尾市有報道話佢準備

造車，即時爆咗上去高見３２﹒３銀，雖然後來澄清話「再睇下先」，但收市仍然飛高逾６巴仙

，報３０﹒６５銀。



＊落力掃電訊移動升勢順，吉利開公司跌幅即縮小＊



北水回歸第二日，大媽繼續落力買中資電訊佬。就算今朝魚缸尋底，大媽愛股神州移動

（００９４１）仍然逆市向上，埋單抽高逾６巴仙，報５３﹒７５銀；中電信（００７２８）走

上近一成，報２﹒５８銀；中聯通（００７６２）飛起近７巴仙，報５﹒０８銀；鐵塔

（００７８８）都唔差，揚逾４巴仙，報１﹒２３銀。

乘聯會發布１月全國乘用車市場深度分析報告，１月狹義乘用車產量１８６﹒２萬輛，同比

增近三成四，仲認為２月嘅乘用車市場零售走勢較好，體現咗市場零售在春節前回暖，經銷商進

貨熱情較高。不過砵砵車今日個別發展，北汽（０１９５８）被大行瑞信祝福，上調目標價至

３﹒２５銀，評級為「中性」，彈起近４巴仙，報２﹒９３銀。長汽（０２３３３）炒高近２巴

仙，報２７﹒１５銀。有傳吉利（００１７５）將成立一家公司嚟管理其部分電動汽車業務，並

會探索同傳統汽車不同的銷售策略，受消息影響，吉利都跌少咗，埋單軟唔夠１巴仙，報

２９﹒２５銀。而比亞迪（０１２１１））跪低近２巴仙，報２４９銀。



＊銀行出成績大象料派息，油庫存插低三桶油尋底＊



嚟緊百業之母派成績表，高盛就睇好大象（００００５）下星期二出業績會派息，所以提早

慶賀佢，比咗「買入」評級。不過大象都係跟住大市跳水，跌低近２巴仙，報４５﹒５５銀。大

摩仲睇好渣打（０２８８８），但就覺得予東亞（００００２３）同恆生（０００１１）嚟緊會

受壓，所以唔太睇好，仲比咗「減持」評級。一眾銀行佬都向下走。渣打蒸發逾１巴仙，報

４５﹒９５銀，東亞同樣碌低逾１巴仙，報１８﹒１銀，恆生輕輕升唔夠１巴仙，報１５０﹒６

銀。

上星期花旗國油庫存大減，油價升完再回吐，搞到三桶油股都一齊下沉，中海油

（００８８３）跌最多，無咗逾２巴仙，報９﹒９１銀，中石油（００８５７）跣低逾１巴仙，

報２﹒６７銀。中石化（００３８６）潛水近３巴仙，報４﹒２３銀。而中海油服

（０２８８３）滑近５巴仙，報９﹒９５銀。



＊大行出點評置富要力拼，神州樓熱鬧內房齊起錨＊



雖然香江確診數字少咗，嚟緊消費應該有所改善，但地產佬今日都係各行各路，事關大行對

於佢地評價唔同。大摩覺得地產收租佬純利麻麻地，但有望維持上年派息，升咗九置

（０１９９７）他屐１９巴仙到５０銀，九置逆市跣低近１巴仙，報４５﹒８５銀。不過置富產

業（００７７８）就被大摩唱淡，今日挫逾１巴仙，報７﹒５銀。而另一間大行高盛就將長實

（０１１１３）他屐升１蚊到４９銀，維持買入評級，長實剷高逾３巴仙，報４２﹒６銀。至於

太古地產（０１９７２）就跳高近１巴仙，報２３﹒３５銀，領展（００８２３）亦抽高近１巴

仙，報７０﹒１５銀。

講返神州地產，二手樓成交參考價格出咗後，深圳再次出現「搶閘交易」。有中介仲話嚟緊

二手樓的政策一出，可能新樓市場仲會更熱鬧。中海外（００６８８）鏟高逾２巴仙，報

１８﹒８４銀，保利置業（００１１９）飛高近２巴仙，報２﹒３２銀，潤地（０１１０９）起

哄近２巴仙，報３２﹒９銀。不過世茂（００８１３）就撻低近１巴仙，報２２﹒６５銀，龍湖

（００９６０）走低近２巴仙，報４１﹒８銀。周末愉快，請請！



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