【預算前瞻】傳預算案大幅減糖，派錢、基層「出雙糧」料無望

《經濟通通訊社１９日專訊》政府財赤，下周三（２４日）公布的財政預算案，據悉將大幅

減糖，去年每人派現金１萬元應無望；公屋低收入戶免１個月租金的措施，亦不復再。

近日更有消息傳出，基層的「另一粒糖」綜援、長生津等「出雙糧」，今年亦可能打破過去

１４年的慣例，不再推出。若真的如此，今年基層將完全「走糖」。（ｈｌ）

