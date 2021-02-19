消息指港交所要求券商交中籤諾輝健康客戶名單，料調查重複認購

《經濟通通訊社１９日專訊》主營癌症篩查的諾輝健康（０６６０６）獲１０６萬人熱捧，

一手中籤率僅２％，比快手（０１０２４）的４％更低。市場消息指，港交所（００３８８）向

各大券商發電郵，要求提交成功中籤諾輝健康的客戶名單，擬調查重複認購情況。（ｈｌ）

