《股市一周》牛年港股開門紅全周升４７１點，曾破三萬一關

《經濟通通訊社１９日專訊》牛年首周港股表現反覆，先隨外圍市況向好而高歌猛進，一舉

突破３１０００關，創約３２個月新高。惟於北水重臨後卻迎來「反高潮」，內地股市本周四

（１８日）復市後表現未如理想，港股當日終止七連升回吐近５００點，回補大年初五紅盤高開

之上升裂口，出現調整勢頭。

本周只有四個交易日，港股於周二（１６日）大初五啟市，迎來「開門紅」，隨歐、日股高

開高走，在科網、油股及地產股等藍籌表現下紅盤高收３０７４６，飆５７３點。周三

（１７日），港股隨隔晚美股造好高開，科網、賭股及銀行股領跑，收升３３８點，報

３１０８４，創逾３２個月高位。周四，Ａ場復市，北水重臨下新經濟股卻獲利回吐，港股收跌

４８９點，報３０５９５，終止七連升，科指破萬一關創新高後倒跌。

今日，隔晚美股續回吐，三大指數全線向下，Ａ股亦欠缺支持下跌，港股早段下挫，幸而守

住１０日線（約３００１７），再因中資電訊及內需股造好而跌勢喘定，小米（０１８１０）更

因造車傳聞於尾盤飆升，港股掉頭向上，收報３０６４４，升４９點。

恆指周內低位３００９９，曾見３１１８３為近三年高位，上下波幅達１０８３點，全周升

４７１點或１﹒５６％，收報３０６４４。國指在１１８５２至１２２７１波動，全周升２２６

點或１﹒９％，收報１２１０６點。科指周內低位於１０２１４，高位為１１００１創歷史新高

，全周升１４９點或１﹒４３％，報１０５６０點。全周日均主板成交２４０９﹒３３億元。



＊科網龍頭破頂後回吐，女股神增持概念受捧＊



科網龍頭股於本周先高後低，破頂後獲利盤紛紛湧現。京東集團（０９６１８）擬分拆京東

物流於主板獨立上市，周內提交上市申請，飆６﹒１５％，報４１０﹒６元；於北水周四重臨日

獲３９﹒１７億元淨買入的騰訊（００７００）仍挫２﹒１１％，報７４１元；美團

（０３６９０）插４﹒８％，報４２３﹒６元；內媒報道小米已確定造車，更傳出主席雷軍親自

帶隊，但小米否認有相關計劃，全周仍抽升９﹒２７％，報３０﹒６５元；阿里巴巴

（０９９８８）跌１﹒５３％，報２５７元；快手（０１０２４）插２﹒５１％，報３８８元。

女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ旗下主打金融科技的交易所買賣基金（ＥＴＦ）

ＡＲＫＦ於周內進一步增持移卡（０９９２３）、眾安在綫（０６０６０）及平安好醫生

（０１８３３），股價受加持提振。眾安在綫遭摩通降評級至「減持」，全周仍飆１９％，報

６６﹒０５元；平安好醫生揚３﹒９％，報１３３元；移卡抽升８﹒１２％，報１０３﹒９元。



＊中資電訊股受北水力捧，憧憬派息銀行股造好＊



大市反覆，資金輪動炒作，流向電訊股。北水重臨後勁吸中資電訊股，中移動

（００９４１）於周四錄北水淨買入３９﹒９億元，為北水淨買入最多港股。中移動全周大漲

１３﹒２８％，報５３﹒７５元；中聯通（００７６２）飆１４﹒１６％，報５﹒０８元，為恆

指及國指最佳成分股；中電信（００７２８）抽升１６﹒２２％，報２﹒５８元；鐵塔

（００７８８）彈９﹒８２％，報１﹒２３元。

匯控（００００５）將於下周二（２３日）公布年度業績，眾多券商預測復派息每股１４美

仙，派息憧憬刺激本地銀行股表現。匯控全周飆７﹒１８％，報４５﹒５５元；恆生

（０００１１）升３﹒０１％，報１５０﹒６元；渣打（０２８８８）漲７﹒１９％，報

５２﹒９５元；中銀（０２３８８）揚２﹒７５％，報２４﹒３元；東亞（０００２３）漲

２﹒０３％，報１８﹒１元。



＊國際油價創十三個月高，銅價錄十一連升＊



由於疫苗接種料重振油需，且美國最大產油州德州的嚴寒天氣，導致全州油田停產，周內國

際油價向好，布油期貨曾觸近１３個月高位，內地油價亦見七連漲，石油股造好。中海油

（００８８３）全星期飆１３﹒７８％，報９﹒９１元；中石化（００３８６）抽升

１１﹒０２％，報４﹒２３元；中石油（００８５７）大漲９﹒８８％，報２﹒６７元。

銅價錄十一連升，倫敦期銅更創近十年高，今日亞洲時段突破８７００美元水平，高盛上調

銅價目標，銅礦股造好，紫金（０２８９９）全周飆２２﹒８１％，報１４元；江銅

（００３５８）抽升２３﹒２７％，報１８﹒８６元；贛鋒（０１７７２）漲２﹒９６％，報

１３２﹒１元；中鋁（０２６００）大升２２﹒９９％，報３﹒３７元；新疆新鑫

（０３８３３）暴漲１０５﹒２％，報１﹒５８元。（ｐｌ）

