《鍾之日記》魚缸拗腰彈，國美系大漲

《鍾之日記》２月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中港股市今日不約而同拗腰反彈。香江魚缸承接美股低開１１１點後反覆向下，一度跌近

５００點下試３００００點水平支持，惟尾市Ｖ型轉升，恆生指數收報３０６４４點升４９點或

０﹒１６％，主板成交２５３２﹒８億元減少１０﹒４％。

節後首周人行大幅收水３４００億元人民幣，為近年少有操作，雖然人行旗下《金融時報》

發文指當前已不應過度關注人行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，但市場仍然憂慮

貨幣政策轉緊，不過，今日Ｓｈｉｂｏｒ隔夜等個別期限拆息仍下跌，反映流動性未見緊張。滬

深兩市今早低開後跌幅一度擴大，滬綜指最多曾跌超過１％，午後在基建、煤炭、農業等板塊領

漲，有色、券商股反彈下，各股指陸續轉升。滬指收市倒升０﹒５７％，三千七關前遇壓，收報

３６９６﹒１７點。深綜指升０﹒７５％。入市意欲持續高漲，牛年首兩日交投均破萬億，今日

兩市全日成交１０４２６億元人民幣，較上日稍跌３﹒９％。



＊北水撐起電訊股，造車傳聞再起小米急飆＊



中國聯通（００７６２）及中國移動（００９４１）今日分別收漲７％及升６﹒４％，包辦

今日表現最好的頭兩隻藍籌。

北水昨日起恢復，淨流入１４９﹒９億元人民幣，淨買入最多的個股是中國移動。中移動今

日續獲北水支持，負責滬市北水的「中國投資信息」淨買入（被動買賣．下同）金額達

１﹒６８億元；負責深市北水的「中國創盈市場服務」淨買入約１﹒６５億元。北水今日總流入

近３７億元。

內地自媒體《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》午後報道，小米（０１８１０）已確定造車，並視其

為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。

消息一出，今日曾挫逾４％的小米隨即急彈，最多曾漲逾一成高見３２﹒３元。其後小米對

傳聞作出回應稱，「等等看看，暫時沒有」，更多信息暫不予回應。小米升幅在收市前有所收窄

，但仍漲６﹒４％，報３０﹒６５元。

去年年底，市場亦曾傳出小米與比亞迪（０１２１１）合作造車的消息，當時兩家公司齊齊

否認，小米公關部總經理徐潔雲更在微博上表示「但凡說小米要造車的，都是假新聞。」



＊黃光裕重出江湖，放話力爭恢復國美市場地位＊



國美零售（００４９３）控股股東黃光裕日前正式獲釋，集團官方微信發布一篇黃光裕在高

管會上題為《拼搏奮進 再攀高峰》的講話。內容提及要以責任、價值、創新、拼搏開啟新的一

年，將「國美、家美、生活美」作為永遠的追求，並力爭於未來１８個月，使企業恢復原有的市

場地位。

黃光裕又指，新一年集團將深入推動「家．生活」戰略第二階段延展和升級，以用戶思維、

平台思維、科技思維為引領，以「真」、「快」、「樂」為經營要素，推動線上「真快樂」、線

下「國美家」、國美電器、真選開放供應鍊等共享平台全方位升級，全速推進以全行業全品類零

售為核心的相關多元化事業提質增效、協同共進，以高質量的創新助推集團發展步入快車道。

創始人豪言一出，振奮了一眾國美系股份，國美零售全日飆１８﹒１％，報１﹒９６元，國

美金融科技（００６２８）升１６％，報１﹒１６元。

Ａ股國美通訊（滬：６００８９８）漲停，報５﹒８８元人民幣，連升４日。

黃光裕為國美零售控股股東，亦是國美金融科技大股東杜鵑的丈夫。黃光裕於２００８年

１１月因涉嫌賄賂與挪用資金被北京警方拘捕，２０１０年法院宣判黃光裕非法經營罪、內幕交

易罪及單位行賄罪罪成，被判有期徒刑１４年，罰６億元人民幣，沒收財產２億元人民幣。



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