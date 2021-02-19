【國務會議】李克強聽取去年全國兩會建議提案辦理情況匯報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李克強１８日主持召開國務院

常務會議，聽取２０２０年全國兩會建議提案辦理情況匯報，要求匯聚眾智促進做好政府工作、

推動經濟社會持續健康發展。

會議指出，去年牽頭辦理全國人大代表建議８１０８件、全國政協委員提案４１１５件，分

別佔建議提案總數的８８﹒３％和８４﹒９％。通過辦理建議提案，各部門共採納代表委員意見

建議約３７００條，出台相關政策措施約１５００項，有力推動了「六穩」「六保」工作，促進

了脫貧攻堅、健全公共衛生應急管理體系、解決民生領域難題等相關工作，為統籌推進疫情防控

和經濟社會發展、完成全年目標任務發揮了積極作用。

會議指出，今年全國兩會在即，要把聽取代表委員意見建議、辦理建議提案作為政府工作重

要內容，一是認真做好全國兩會期間聽取和收集意見建議有關工作。二是把辦理建議提案與推進

各項業務工作緊密結合起來。有的要吸收到政府工作報告和「十四五」規劃綱要修改中，有的要

充實到今後的相關工作或政策儲備中。三是進一步提高辦理建議提案的質量。四是壓實責任，建

立辦理台帳，明確時限，及時辦結。辦理過程中要主動向代表委員介紹工作進展，及時反饋和解

釋答復內容。五是國辦要加強對辦理工作的統籌協調和監督指導。

