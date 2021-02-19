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即市新聞

19/02/2021 08:26

【人行操作】人行媒體：不應過度關注操作量，否則或誤解幣策取向

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行旗下的《金融時報》發表評論文章，指當前已不應過
度關注人行操作數量，否則可能對貨幣政策取向產生誤解，重點關注的應當是人行公開市場操作
利率、ＭＬＦ利率等政策利率指標，以及市場基準利率在一段時間內的運行情況。
　　文章指，今年春節前人行共投放４３００億元（人民幣．下同）跨節資金，比去年春節前少
投放７５００億元，投放量在歷年春節前處於低位。此外，往年節前人行會啟動１個月逆回購或
降準等較「大」的操作工具。而今年所有人行跨節資金都是通過７天和１４天期公開市場逆回購
操作提供，這在多年來比較少見，也使得部分市場主體對節前貨幣政策操作的預期「落空」。
　　但文章強調，從人行操作的實際效果看，今年春節前後貨幣市場利率運行平穩，並沒有出現
大的波動。貨幣市場短期基準利率ＤＲ００７始終運行在公開市場７天期逆回購操作利率
２﹒２０％附近。
　　對於人行操作的變化，文章歸納出三個主要原因：一是受疫情影響，今年「原地過年」的人
較多，居民提現需求較往年明顯減少。二是人行通過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率
而不是人行操作數量，減少了預防性資金需求。三是人行操作更加精準，按需提供流動性，同時
縮短操作期限，有利於節後及時收回資金，避免了春節前後資金大收大支和貨幣市場利率大起大
落。（ａｃ）

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