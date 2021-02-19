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即市新聞

19/02/2021 09:02

【加碼調控】深圳二手樓參考價出台後現「搶閘交易」，中介趨謹慎

　　《經濟通通訊社１９日專訊》深圳住建局在農曆新年前發布新的房地產政策，其中包括建立
二手住房成交參考價格發布機制，定期發布深圳市３５９５個二手住房成交參考價格，商業銀行
將會以此官方參考價作為放貸的重要參考。
　　《證券時報》報道指，二手住房成交參考價格帶來的「效應」正在顯現，除了房產中介平台
Ａｐｐ上價格暫時消失，二手樓的中介也變得謹慎，都在等待新政的執行細則。有中介提醒買家
，簽約後可能貸款價可能較低，導致要付更多首期。
　　此外，二手住房成交參考價格出台後，深圳再現「搶閘交易」現象。深圳市房地產中介協會
最新公布的數據顯示，２月８日深圳二手房網簽量達１２６３套，佔當周網簽量的７５﹒５％。
２月８日至１４日，深圳二手房網簽１６７１套，環比下降３０﹒５％。深房中協分析稱，或與
當天深圳二手住宅成交參考價政策出台導致的「搶閘交易」有關。
　　報道又提及，有二手樓中介開始轉戰新樓市場，但多數是推銷一些仍在出售的新房項目。有
中介表示，二手樓的政策一出，新樓市場會更熱鬧，「搖號」成為常態，能讓中介代理的新樓數
量也不多。（ａｃ）

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