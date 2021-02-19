《經濟通通訊社１９日專訊》據《中國證券報》引述一家華為手機供應鏈公司的消息指，該
公司已逐步向華為Ｐ５０系列手機供應零件，但收到的訂單較往年少。此外，相比往年，該公司
向新款Ｐ系列供貨時間有所延後。
《日經新聞》此前報道，華為告知供應商，今年需要為７０００萬至８０００萬部智能手機
配備足夠的組件，這意味著今年智能手機零件訂單減少６０％以上。有內媒向華為求證，華為方
面對此消息表示暫無回應。（ａｃ）
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19/02/2021 14:00
【華為風波】供應鏈公司：已為華為Ｐ５０手機供貨惟訂單較往年少
《經濟通通訊社１９日專訊》據《中國證券報》引述一家華為手機供應鏈公司的消息指，該
公司已逐步向華為Ｐ５０系列手機供應零件，但收到的訂單較往年少。此外，相比往年，該公司
向新款Ｐ系列供貨時間有所延後。
《日經新聞》此前報道，華為告知供應商，今年需要為７０００萬至８０００萬部智能手機
配備足夠的組件，這意味著今年智能手機零件訂單減少６０％以上。有內媒向華為求證，華為方
面對此消息表示暫無回應。（ａｃ）
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