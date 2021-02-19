【新冠疫苗】藥監局：應急批准１６個新冠疫苗品種開展臨床試驗

《經濟通通訊社１９日專訊》國家藥品監督管理局政策法規司負責人表示，目前，已附條件

批准中國２個新冠病毒疫苗上市，應急批准５條技術路線共１６個疫苗品種開展臨床試驗，其中

６個疫苗品種已開展第三期臨床試驗。（ａｃ）

