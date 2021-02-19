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19/02/2021 09:20

【債務風險】華夏幸福購石墨烯公司觸礁，大股東被動減持不逾２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》債務纏身的華夏幸福（滬：６００３４０），早前出其不意表
示，擬籌劃發行股份購買朗森汽車產業園持有的天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司
３３﹒３４％股權。華夏幸福本是一間房企，突然拓展石墨烯業務，被市場解讀為「自救」，惟
公司債務違約已經發生，現金流又急劇緊拙，這齣自救大戲很快便到落幕時刻。
　　該公司最新表示，由於與交易相關方未能就本次交易價格等核心條款達成一致意見，經審慎
研究並協商一致，公司與交易相關方決定終止籌劃本次交易。公司股票今日開市起復牌。
　　公司同日公布，控股股東華夏控股擬被動減持不超過２％，並申請劃回１０００萬股公司股
票，並撤銷可交換債擔保及信託登記。此次減持計劃，是華夏控股因金融機構執行股票質押式回
購業務及融資融券業務協議中強制處置程序而導致的被動減持，上述股票質押式回購業務及融資
融券業務進入強制處置程序主要是基於華夏控股及公司目前流動性階段性緊張，以及公司
２０２０年前三季度業績下滑導致。
　　華夏幸福早前自曝發生逾５２億元的債務逾期，涉及銀行貸款、信託貸款等債務形式，未涉
及債券、債務融資工具等產品。中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）作為華夏幸福第
二大股東不幸踩雷。（ｗｌ）

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