【債務風險】華夏幸福復牌跌停，傳將４６９億境內債展期至少三年

《經濟通通訊社１９日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）發生債務違約後，作為房企，

發行股份購買非主業的天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技逾三成股權的計劃亦泡湯。收購不成，巨

額債務問題仍需解決。據外電《Ｒｅｄｄ》引述知情人士透露，華夏幸福目前在與多位境內債券

持有人接洽，徵求他們對其提出的早期償債計劃的意見。

報道稱，華夏幸福擬為其合計４６９億人民幣的２５隻境內債券提出一重組計劃：對其債務

進行展期，但不預付任何現金，同時不對本金進行折減。該重組計劃中，對於債券的展期請求可

能在３－５年之間，而銀行貸款將會請求更久的展期。

與此同時，公司９隻總計４５﹒６億美元的公開美元債券將另行處理，預計該公司提供的條

款要比其境內債券所進行的重組更好。



＊管理層自制重組計劃，無足夠現金償兌或遇阻＊



不過，華夏幸福目前提出的境內債券初步重組計劃並不是最終方案，因為該方案將面臨來自

一部分投資者的阻力，也沒有提供足夠的前期現金償兌。更值得關注的是，目前與持有人的初步

討論是由華夏幸福的管理層在過去幾天組織的，而不是由２月１日成立的由平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８）及工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）牽頭的債權人委員會組織的

。

華夏幸福昨日（１８日）公布，發行股份購買天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技的

３３﹒３４％股權的計劃，因雙方未能就交易價格等核心條款達成一致意見而終止。與此同時，

基於控股股東華夏控股及公司目前流動性階段性緊張，以及公司２０２０年前三季度業績下滑，

華夏控股擬被動減持不超過２％，並申請劃回１０００萬股公司股票。

華夏幸福復牌無意外跌停，跌停價報８﹒５１元人民幣，創九年半新低。（ｗｌ）

