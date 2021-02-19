《神州縱橫－凌昆》中國牛年展望要看疫情及拜登

《神州縱橫》送鼠迎牛，世人均希望牛轉乾坤，擺脫疫情逆境。中國早於去年擺脫疫情走出
逆境，今年經濟表現能否再上層樓令人關注。
＊疫情利好或可延續＊
各方面的估計均較樂觀，ＧＤＰ增長或可高達８％。關鍵因素有幾點：一是全球疫情發展。
若疫情在下半年漸消則全球經濟可望轉好，中國自可受惠。另方面中國先脫離疫情的紅利或會消
減，但看來仍有部分紅利可延續甚至長期化，原因有：（一）國際對中國能抗禦衝擊維持經齊穩
定的信心更強，生產鏈及外資不單不會出走還會增加進入。（二）中國多項產品因疫情開拓了國
際市場，疫後不會全部失去。這包括各種醫療衛生、ＩＴ及家居機電用品等。最新的亮點是疫苗
，中國疫苗成了歐美以外最主要的供應源，多個新興陣營國家元首或領導已親自接種示範，甚至
如德國奧地利等歐洲發達國亦開始想引入。影響中國今年經濟的另一關鍵因素是中美關係。拜登
上任後情況更趨複雜，一方面加強了長期性的遏華部署，如積極籌組美日澳印峰會以固化「東方
北約」，拉攏歐盟各國共抗中國，強化美台關係和南海軍事活動等，均傳承並深化特朗普的有關
政策。在南海更出現了罕有的美國兩個航母戰鬥群會同日澳軍演，並拉來了法國核潛艇。對台灣
則把「對台關係法」及「六保」跟與中國的台海三項協議並排，意即承認「一個中國」但力阻統
一。亞太次國務卿還在國務院會見台灣駐美代表，繼續提升美台官方交往。另方面拜登政府正檢
討上住的對華措施，包括關稅及企業禁制等從求優化，若因此能作出局部性及技術性調整，則仍
有短期的正面意義。近日中美關係的一個重要事項是拜登與習近平通電話，且一談便兩個小時，
絕非拜登上任後的禮節性通話，而是一次電子峰會。美方指雙方對抗疫、氣候及核武擴散等問題
交換了意見，美方是否尋求合作和能否取得成果尚待觀察。
＊拜登承認中國發展成就＊
同樣耐人尋味者是美國的一個內政會議又拿中國說事。拜登召開了跨黨派的會議來推動基建
，想藉此振興經濟，還談到中國在鐵路、汽車及環保方面的巨大投入和取得的領先優勢，指出若
美國不行動便會失去競爭力及市場。這乃比較務實和正面的觀點：（一）承認了中國科技及產業
發展的事實，不如上任只知抹黑中國，認為成果由偷竊技術及不公平競爭得來。（二）明白美國
要保住地位必須努力自強，不能靠遏制中國阻人前進。（三）新增了幾分謙遜，有了要追趕中國
的味道。這對於習慣了要追趕美國的中國人來說很有新鮮感。
若美國有更多人和能更全面地採取上述新視野，中美關係便有真正轉機。
《資深評論員 凌昆》
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