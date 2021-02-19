【聚焦人幣】１月人幣實際有效匯率連升第七個月，創近五年新高

《經濟通通訊社１９日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，１月人民幣實際有效匯率
指數升１﹒１８％至１２７﹒８４，創２０１６年３月以來新高，上月修正後為升０﹒０９％。
實際有效匯率出現連續七個月正增長，這也是２０１５年３月以來的最長連續正增長。
１月人民幣名義有效匯率指數升０﹒９７％至１２０﹒１９，創２０１８年６月以來新高，
上月修正後為降０﹒５８％。（ｗｌ）
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