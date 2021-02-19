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即市新聞

19/02/2021 14:40

【聚焦人幣】人幣即期近期升勢趨緩，建行：全年最大升幅５％左右

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今年以來人民幣兌美元即期累計升幅超過１％，但升勢較去年
下半年明顯放緩。建設銀行金融市場部最新認為，今年人民幣兌美元匯率仍有走強的空間，但或
許不如想像中強勢；預計人民幣兌美元匯率將主要在６﹒２－６﹒８之間，最大升值幅度預計在
５％左右。
　　建行金融市場部公眾號刊登胡珊珊的觀點指出，若疫苗有效，疫情在全球範圍內逐步得到控
制，全球經濟復蘇，中國經濟的領先優勢在下半年可能進一步收窄，相應人民幣匯率的升值動能
也將逐步減弱。但若疫苗未能如期投入使用，或疫情超預期反復，全球經濟復蘇被延後，疫情對
經濟的永久性傷害加深並延長，中國能否獨善其身很難確定，相應人民幣匯率面臨的不可預知因
素增多。
　　另外，中美經貿關係的穩定性有望增強，但中美間具體如何博弈尚不明朗。當前人民幣匯率
的走強也有部分原因在於市場認為在未來對話機制下，中國將有更多斡旋餘地。但是，站在當前
大國博弈的視角，不排除短期內中美間出現超預期的新衝突，對人民幣匯率形成拖累。

＊中美利差的邊際收斂限制人幣升幅＊

　　從貨幣政策角度而言，在目前中美利差維持高位的基礎上，利差邊際擴大的空間有限，很可
能將趨於收斂。高利差本身會吸引跨境資金的持續流入，從而對人民幣匯率形成強有效支撐，但
利差的邊際收斂將限制人民幣的升值幅度。
　　需要明確的是，人行退出外匯市場常態化干預的基本態度未變，但仍然可以市場化的方式影
響人民幣與美元的供求；若未來人民幣匯率順周期波動加強，不排除對人民幣匯率進行一定程度
的逆周期調節。（ｗｌ）

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