【ＦＯＣＵＳ】「毅力號」登陸火星，「空間對空間」浪潮剛起

【ＦＯＣＵＳ】「Ｈｅｌｌｏ，ｗｏｒｌｄ」－－經過「恐怖７分鐘」飛行，美國太空總署

（ＮＡＳＡ）的「毅力號」探測器於本港時間周五（１９日）凌晨４時５５分成功著陸火星。稍

早上周三（１０日），中國的探測器「天問一號」亦順利進入火星軌道，並擬最早５月登陸。

人類時隔逾兩年再將探測器送抵火星表面，瞬間掀起網絡熱話；而「毅力號」上攜帶的美法

合作研發的超級相機及迷你無人機，更是吸睛。隨著太空概念已無處不在，有別於過往「地面對

空間」的「空間對空間」太空經濟浪潮才剛剛興起。



＊「天問一號」擬五六月登陸＊



衝出地球飛向太空７個月後，有史以來最重的人造物－－２２６０磅的「毅力號」探測器，

經歷從音速１６倍到音速２倍的「急煞車」、耐住１３００度的高溫，最終由「天空吊車」懸浮

式降落火星表面的「耶澤羅環形坑（Ｊｅｚｅｒｏ Ｃｒａｔｅｒ）」。

跟兩年多前（２０１８年１１月）著陸火星的「洞察號」，旨在對火星內部結構和熱進行實

地測量不同，採用核動力的「毅力號」今次主要任務是探索遠古生命痕跡，並將採集岩石、土壤

樣本，預計由運輸衛星於２０３１年送返地球。

就在上周三（１０日），中國的探測器「天問一號」亦順利進入火星軌道，並擬５月、６月

於「烏托邦平原（Ｕｔｏｐｉａ Ｐｌａｎｉｔｉａ）」登陸，主要任務包括調查火星土壤特徵

及水冰分布、測量地表氣候、探索物理場及內部結構等。



＊超級相機及無人機試驗吸睛＊



「毅力號」捷足先登，並即時向地球發回首張火星表面相片。在其攜帶的諸多先進儀器中，

倍受矚目的當屬安裝於探測器頂上的超級相機（ＳｕｐｅｒＣａｍ），其能在７米距離以外發射

激光，「蒸發」岩石並確定其成分，同時能識別火星粉塵中的有害元素。由於此設備得到法國國

家空間研究中心「天體物理與計劃學研究所（ＩＲＡＰ）」的鼎力相助，法國總統馬克龍就發推

跟拜登同賀。

此外，「毅力號」還將發放僅重１﹒８公斤的無人直升機「小機靈」號，由於火星大氣密度

只有地球的１％，此將測試人類史上是否可首次在其他星球的稀薄大氣層中進行帶動力的飛行。

倘若成功，相關技術將使其他先進機器人飛行器成為可能。該項目負責人就指，「這將是我們能

夠在未來探索其他世界的方式中，增加另一個維度的終極回報。」



＊太空私企蓬勃，中資奮直追＊



隨著太空概念已無處不在，有別於過往「地面對空間」，「空間對空間」太空經濟浪潮才剛

剛興起。有「女股神」之稱的Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ上月宣布將成立一隻太空主題的

ＥＴＦ－－ＡＲＫＸ，市場就哪些股份可能獲納入展開尋寶遊戲之際，太空公司圈錢動作同如火

如荼。

繼ＳｐａｃｅＸ本月從紅杉資本等投資人手中募集到８﹒５億美元後，總部位於德州的

Ａｘｉｏｍ Ｓｐａｃｅ，最新獲１﹒３億美元Ｂ輪融資。而較早時宣布將卸任亞馬遜ＣＥＯ的

貝佐斯則稱，每年可在旗下太空公司Ｂｌｕｅ Ｏｒｉｇｉｎ投資１０億美元。此外，主打太空

旅行商業化的維珍銀河，儘管過去兩年從未進行過成功試飛，但仍擋不住股價年初至今翻逾倍。

而在中國，Ｌａｎｄｓｐａｃｅ、ｉＳｐａｃｅ、星河動力等民間商業航天公司同雄心勃勃

，其中在今年試驗類似ＳｐａｃｅＸ的可垂直降落火箭，勢再升溫國內太空熱。

