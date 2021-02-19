李百全接替梁家榮出任廣播處長，３月１日起上任

《經濟通通訊社１９日專訊》港府今日宣布，李百全將於３月１日出任廣播處長，接替離任

的梁家榮。政府與梁家榮的聘任合約原於今年８月屆滿，經雙方同意後提前解約。



＊公開招聘但未能物色到合適人選＊



公務員事務局局長聶德權表示李百全是資深的政務官，具備出色的領導和管理才能，相信他

定能在新的工作崗位上發揮所長，帶領香港電台面對未來的挑戰，為市民提供專業及優質的服務

。作為廣播處長，李百全將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。

政府較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。政府會繼續致力培

育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。



＊李百全為資深政務官＊



李百全１９９０年８月加入政務職系後，於２０１９年４月晉升為首長級乙一級政務官。他

曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衞生署、保安

局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財經事務及庫務局及行政長官辦公室。他於

２００９年９月至２０１３年６月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘

書長，於２０１３年７月至２０１７年７月出任民政事務總署副署長，並從２０１７年７月起出

任民政事務局副秘書長。

梁家榮自２０１５年８月７日出任廣播處長。他之前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞

部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。（ｃｌ）

