港府今日公布香港電台管治及管理檢討報告

《經濟通通訊社１９日專訊》港府宣布，商務及經濟發展局局長邱騰華和商經局常任秘書長
（通訊及創意產業）梁卓文今日上午１１時３０分舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討
報告。香港電台顧問委員會主席林大輝亦會出席。
港府今日亦宣布，民政事務局副秘書長李百全將於３月１日出任廣播處長，接替離任的梁家
榮。政府與梁家榮的聘任合約原於今年８月屆滿，經雙方同意後提前解約。（ｃｌ）
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