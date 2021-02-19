港府今日公布香港電台管治及管理檢討報告

《經濟通通訊社１９日專訊》港府宣布，商務及經濟發展局局長邱騰華和商經局常任秘書長

（通訊及創意產業）梁卓文今日上午１１時３０分舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討

報告。香港電台顧問委員會主席林大輝亦會出席。

港府今日亦宣布，民政事務局副秘書長李百全將於３月１日出任廣播處長，接替離任的梁家

榮。政府與梁家榮的聘任合約原於今年８月屆滿，經雙方同意後提前解約。（ｃｌ）

